وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان المقر الجديد للنادي المصري القاهري بالفسطاط

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المقر الجديد للنادي المصري القاهري بالفسطاط في مصر القديمة.

شهد حفل الافتتاح السيد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصري القاهري، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب.

تم إنشاء النادي المصري القاهري بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الشباب والرياضة، وتم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير على مساحة تبلغ 6 أفدنة. يضم النادي ملعب كرة قدم، وحمام سباحة أولمبي، وحمام سباحة نصف أولمبي، وقاعات متعددة الأغراض لمختلف الرياضات الأخرى، ومبنى اجتماعي.

تعد هذه الخطوة الافتتاحية للنادي المصري القاهري بالفسطاط بمصر القديمة نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية في القاهرة. ويهدف النادي إلى توفير بيئة رياضية حديثة ومتكاملة لشباب القاهرة، وتشجيع ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية في المنطقة.

ومن جانب أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادتة بالمقر الجديد للنادي المصري القاهري، مشير إلى أهمية الاستثمار في الرياضة وتوفير المرافق الرياضية المتطورة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية وتعزيز القيم الرياضية والتربوية في المجتمع.

وأكد أن هذا الافتتاح يعتبر إنجازًا هامًا يسهم في تعزيز الرياضة والشباب في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية الرياضية الحديثة للشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحقيق النجاحات فيها.



كما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن افتتاح النادى يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية فى العاصمة التى شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال تطوير فى النادى يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن النادي المصري القاهرى كمنشأة رياضية، سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.