التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام الثالثة من عصر الاحد فريقا ليفربول مع برايتون ضمن مباريات الجولة ٢٩ لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز على ملعب انفيلد رود .

يدخل ليفربول المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتصدر بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز ولو بشكل مؤقت انتظار لنتيجة قمة الجولة التي ستجمع مانشيستر سيتي مع الارسنال على ملعب الأتحاد في تمام الخامسة مساءا .

تشكيل ليفربول

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيلة ليفربول على النحو التالي :

لحراسة المرمى : كيليهر

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك و كونساه و جو جوميز و برادلي .

خط الوسط : واتارو ايندو و ماكليستر و سوبوسلاي .

خط الهجوم : محمد صلاح و داروين نونيز و دياز .

تشكيل برايتون

اما فريق برايتون فجاء تشكيله الذي اعلنه الايطالي روبرتو دي زربي على النحو التالي :

لحراسة المرمى : فيربروجين

خط الدفاع : فيلتمان و دانك و فإن هيج و لامبتي .

خط الوسط : باليبا و مودير و ادينجرا .

خط الهجوم : أنسو فاتي و شوشان و بونانوتي .