صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز في مواجهة برايتون المقرر لها بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح بشكل أساسي منذ البداية، عقب تعافيه تماما من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - كونور برادلي.

خط الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (64 نقطة)، حيث يتصدر آرسنال الترتيب بفارق الأهداف، وفي المقابل، يأتي فريق برايتون في المركز التاسع برصيد (42 نقطة).

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