لاعب ليفربول يشيد بمحمد صلاح: يملك عقلية رائع

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الأرجنتيني ماك أليستر لاعب فريق ليفربول بزميله دولي المصري محمد صلاح جناح الريدز لما يملكه من عقلية مميزة.

وصنع أليستر هدف صلاح الثاني الذي قاد ليفربول للفوز على برايتون ألبيون بهدفين لهدف في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أليستر في تصريحاته بعد المباراة: صلاح طلب مني قبل مباراة برايتون أن أرسل له بعض التمريرات الحاسمة وقدمت له بعض التمريرات بالفعل في الشوط الأول.

وتابع لاعب ليفربول: لكنه أهدر فرصًا عدة قبل أن يظهر جودته في الشوط الثاني، وهذه هي العقلية الرائعة التي يملكها.

صلاح

ويعتبر برايتون هو أكثر فريق ساهم أمامه محمد صلاح تهديفيًا في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 16 هدفا في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليحل وصيفا خلف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي بفارق هدفين.