التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي قمة مانشستر سيتي أمام أرسنال، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وبهذه النتيجة، تراجع فريق آرسنال إلى المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 65 نقطة. فيما يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواصل نادي ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ناثان آكي – مانويل أكانجي – روبن دياز – جفارديول.

الوسط: كيفين دي بروين – رودري – كوفاسيتش.

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – بريناردو سيلفا.

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وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام صليبا – جابرييل – جاكوب كيويور.

الوسط: ديكلان رايس – جورجينو – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال خيسوس – كاي هافرتز.