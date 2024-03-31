"صدارة ليفربول مستمرة".. التعادل السلبي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل السلبي مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، من تحقيق الفوز على أرسنال هذا الموسم، حيث تلقى الهزيمة في لقاء الدور الأول بالدوري بنتيجة هدف دون مقابل، قبل التعادل السلبي في مباراة اليوم.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

ومنح هذا التعادل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب برايتون اليوم بهدفين مقابل هدف واحد.