الارشيف / اخبار الرياضه

"صدارة ليفربول مستمرة".. التعادل السلبي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل السلبي مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الممتاز.

ولم يتمكن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، من تحقيق الفوز على أرسنال هذا الموسم، حيث تلقى الهزيمة في لقاء الدور الأول بالدوري بنتيجة هدف دون مقابل، قبل التعادل السلبي في مباراة اليوم.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

ومنح هذا التعادل فريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب برايتون اليوم بهدفين مقابل هدف واحد.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا