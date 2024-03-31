جيرونا يخطف الفوز أمام بيتيس ويُعزز موقعه في المركز الثالث

الرياص - اسماء السيد - مدريد : خطف جيرونا الفوز في مواجهته مع ضيفه ريال بيتيس 3 - 2 الأحد، في موسمه الاستثنائي وطريقه للتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزّز جيرونا موقعه في المركز الثالث بعدما جمع 65 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف الفائز على لاس بالماس بهدفٍ نظيفٍ السبت.

في المقابل، بقيَ بيتيس في المركز السابع بـ42 نقطة، بفارق أربعٍ عن ريال سوسييداد السادس الذي يلعب مع ألافيس لاحقاً.

سجّل الأوكراني أرتيم دوفبيك (36 من ركلة جزاء و65) والبديل الأوروغوياني كريستيان ستواني (90+2) لجيرونا والبرازيلي ويليام جوزي لبيتيس (45+4 و76) لبيتيس.

وعاد الفريق الكاتالوني إلى نغمة الانتصارات، بعد خسارته أمام مضيفه خيتافي 0 - 1 في المرحلة الماضية، أما بيتيس فتكبّد خسارته الرابعة توالياً.

افتتح دوفبيك التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وذلك بعدما أبعد المغربي شادي رياض الكرة بيده معترضاً رأسية دوفبيك نفسه (36).

وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأوّل، استغلّ جوزي خطأً بالتمرير من دافيد لوبيس وسدد كرة ساقطة فوق الحارس المتقدّم مُحرزاً التعادل (45+4).

وعاد دوفبيك لتسجيل الهدف الثاني بعدما وضعه بورتو بمواجهة الحارس البرتغالي روي سيلفا (65).

لكن ويليام أعاد التعادل مجدداً بعدما هيّأ كرة استلمها من عرضية لبابلو فورنالس في ظل خطأً بالتغطية من الدفاع (76).

وكاد الأوكراني الآخر فيكتور تسيغانكوف أن يُسجّل هدف الفوز لجيرونا لكن تسديدته مرّت إلى جانب القائم الأيمن (79).

وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، اقتنص البديل ستواني هدف الفوز بعد تسع دقائق على دخوله (90+2).

واكتفى سلتا فيغو وضيفه رايو فايكانو بالتعادل السلبي في ظل صراعهما على الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

ورفع الأوّل رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن فايكانو في المركز السابع عشر.