لاعبو فيوتشر وجماهير الزمالك تدعم رفعت قبل بداية المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - وجد أحمد رفعت، لاعب الزمالك السابق وفيوتشر الحالي، دعمًا كبيرًا من قبل جماهير القلعة البيضاء وزملاؤه، قبل مباراة الفريقين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

وكان رفعت قد تعرض لوعكة صحية شديد خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعله يدخل في حالة من الإغماء، بعدما سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري.

وقام وزير الرياضة أشرف صبحي، قد زار رفعت خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

ووجد لاعب فيوتشر دعمًا جماهيريًا من مختلف الانتماءات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الدخول في نوبة قلبية مفاجئة.