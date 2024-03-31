لاعبو فيوتشر وجماهير الزمالك يفاجئون أحمد رفعت في الكونفدرالية.. صور

فاجأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر زميلهم أحمد رفعت قبل مواجهة الزمالك في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة قلببية مفاجئة خلال مباراة فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري.

وقام لاعبو فيوتشر بإرتداء قمصان أثناء إجراء عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك، تحمل صورة أحمد رفعت زميلهم بالفريق، دعماً له بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً.

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كما دعمت جماهير الزمالك نجم فيوتشر برفع لافتة في المدرجات تحمل عبارة سلامتك يارفعت.

ويلاقي الأبيض نظيره فيوتشر على ملعب استاد السلام فريق مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – يوسف أوباما.

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

تشكيل فيوتشر لمباراة الزمالك

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر.