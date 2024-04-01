شكرا لقرائتكم خبر 4 فرق تتنافس في كأس اتحاد الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت أندية الهلال والابتسام والاتحاد والخليج إلى المرحلة النهائية من بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (المربع الذهبي)، وستقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف خلال الفترة من 14 إلى 17 من أبريل المقبل بنظام الدوري من دور واحد. وأسفرت نتائج مباريات الإياب عن فوز الهلال على الفيصلي بـ3 أشواط نظيفة 25/15 ، 25/22، 25/20 وانتهت نتيجة الذهاب 3/0، فيما تمكن الاتحاد من تخطي النصر بـ3 أشواط نظيفة، رغم خسارته مباراة الذهاب 3/2 مستفيدا من تفوقه بفارق الأشواط في مباراة الإياب وجاءت نتائج الأشواط 25/16، 25/17، 25/19، فيما نجح الخليج في التأهل بفارق النقاط داخل الأشواط رغم خسارته في مباراة الإياب بـ3 أشواط دون مقابل 27/25، 25/20، 26/24 مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب 3 / 0، وتأهل الابتسام بعد أن جدد فوزه على الصفا بـ3 أشواط دون مقابل 25/21، 25/18، 25/22، بعد فوزه ذهابا 3 / 1.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 فرق تتنافس في كأس اتحاد الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.