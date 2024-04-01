جمعية أصدقاء اللاعبين تحقق أرقاما غير مسبوقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي تأسست في 2016 أرقاما إعجازية وغير مسبوقة لأول جمعية تعنى بلاعبي كرة القدم على مستوى الشرق الأوسط، من خلال حزمها الخيرية التي تجاوزت الـ100 ألف حزمة خيرية متعددة، على مدار السنوات الـ8 الماضية التي عبرت نوافذها الخيرية لتتجاوز أكثر من 600 أسرة كروية مستفيدة.

ونظمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الجمعة الماضية سحور لمستفيديها بمقرها بحي الصحافة وبحضور رئيس مجلس الإدارة الدولي السابق ماجد عبدالله وأعضاء مجلس الإدارة وبعض نجوم الكرة السعودية القدامى والمعتزلين ومختلف رجال الإعلام والصحافة.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الأمين العام فهيد الدوسري، أهمية دور الإعلام الريادي في نقل رسالة العمل الخيري، وتسليط الضوء على الأنشطة التي تسهم في خدمة المجتمع.

مشيرا إلى سعي الجمعية لمد جسور التعاون مع الشركاء لخدمة أصدقاء الجمعية.

وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية تهدف إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية، وهي الإسهام في تأمين السكن اللائق وترميمه للاعبين وأسرهم، ومساعدة اللاعبين المحتاجين وتوفير العلاج اللازم لهم ولأسرهم، والسعي لتوفير فرص وظيفية للاعبين المعتزلين ومن في حكمهم، ومساعدة اللاعبين الذين يتعرضون للكوارث كحوادث الحريق وتهدم البيوت، والإسهام في تأمين حياة كريمة لأسر اللاعبين ومن فقدوا عائلهم.

14 مليون ريال قدمتها الجمعية في 2023 لـ 35 أسرة، وتضم الجمعية 10 آلاف متطوع ومتطوعة، قدمت أكثر من 7 آلاف فرصة بعوائد اقتصادية بلغت نحو 1.5 مليون ريال