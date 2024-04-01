بالأرقام.. أفضل وأسوأ لاعب في مباراة الزمالك ضد فيوتشر بـ الكونفدرالية

كشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات تقييم لاعبي الزمالك وفيوتشر في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والتي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب السلام.

وحل الزمالك ضيفًا على حساب نظيره فيوتشر، اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم فيوتشر بالهدف الأول خلال الدقيقة 35، بتوقيع علي ياسر، من تسديدة رائعة سكنت شباك عواد.

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تقييم لاعبو الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

حصل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك على أفضل تقييم في مباراة الفريقين وفقًا لشبكة سوفا سكور بـ7.8، ويليه علي ياسر لاعب فيوتشر بـ7.1.

فيما حصل التونسي حمزة المثلوثي على تقييم 7.8، ويليه شيكابالا قائد الأبيض بـ7.7، وأحمد فتوح بـ7.5، ونبيل دونجا بـ7.4.

فيما كان أسوأ تقييم بين لاعبي الزمالك من نصيب محمد عواد حارس المرمى بـ6.5.

وكان أسوأ تقييم بين لاعبي فيوتشر من نصيب أحمد عاطف بـ6.1، ومحمد فاروق وغنام محمد بتقييم 7.0، ومحمود جنش 6.7.