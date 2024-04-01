نتائج تؤهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيناريو صعب أمام فيوتشر

وضع فريق الزمالك قدمًا في دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره مودرن فيوتشر.

والتقى فريق الزمالك بنظيره فيوتشر، مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم فيوتشر بالهدف الأول خلال الدقيقة 35، بتوقيع علي ياسر، من تسديدة رائعة سكنت شباك عواد.

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ونجح حمزة المثلوثي، في تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 45+4، قبل نهاية الشوط الأول، ثم أحرز أحمد سيد زيزو، هدف الفوز في الدقيقة 88، عن طريق ركلة جزاء.

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية؟

1- الفوز أو التعادل مع فيوتشر بأي نتيجة يمنحه التأهل بشكل مباشر إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

2- خسارة الزمالك بهدف نظيف، يمنحه بطاقة التأهل أيضًا

3- في حال خسر الفارس الأبيض من فيوتشر بنتيجة 2-1، سيتم الاتجاه إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

حظوظ فيوتشر في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

ستكون المهمة صعبة على فيوتشر، خاصة أن كفة الزمالك هي الأرجح في تاريخ المواجهات، ولكن أمامه حظوظ لخطف بطاقة التأهل.

1- يحتاج الفوز بنتيجة 3-2 فأكثر، من أجل استغلال قاعدة الهدف خارج الأرض، وحجز بطاقة التأهل.

2- تحقيق فيوتشر الفوز بفارق هدفين فأكثر يقوده إلى التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية على حساب الزمالك.