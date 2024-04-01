"كان سيمتلك أرقامًا جنونية".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن نجم الفريق محمد صلاح كان بإمكانه تسجيل أرقاماً جنونية، إذا تمكن من تسجيل كل الفرص التي أتيحت له في مسيرته، مشيراً أن الهدف الثاني للفريق كان لحظة عبقرية من الثنائي محمد صلاح وزميله ماك أليستر.

وقال كلوب في تصريحات عبر إذاعة "بي بي سي" البريطانية: "الهدف الثاني للفريق، كان عبارة عن لمسة رائعة من سوبسلاي، ثم لمسة رائعة ولا تصدق من ماك أليستر، وأخيراً شاهدنا جميعاً ما فعله محمد صلاح، وكان لا بد من أن نحصل على هذه اللحظة الكروية العبقرية، على الرغم من إهدارنا الكثير من الفرص خلال اللقاء".

وأضاف: "يجب أنه نتخيل، إذا تمكن صلاح من تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له طوال مسيرته، لكان يمتلك أرقاماً جنونية، وكان متسرعاً إلى حد ما في اللمسة الأخيرة في لقاء اليوم، ولكن في اللحظة الحاسمة الهدوء هو الذي يجعله هدافاً حقيقياً، والآن يجب علينا الاستمرار".

وتابع: "فريق برايتون فريق قوي، وأتيحت لهم العديد من الفرص، ولدي كل الاحترام لهم كفريق، ولما يقدمه المدرب دي زيربي معهم".

واختتم: "كنت أتمنى ألا نتأخر في النتيجة، وكنت أتمنى أن نتقدم بأربعة وخمسة أهداف، ولكن هذا أفضل أداء قدمناه أمام برايتون تحت قيادة دي زيربي".

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره برايتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 67 نقطة جمعهم من 29 مباراة خاضهم بالمسابقة.