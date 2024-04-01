"بهدف قاتل".. الزمالك يفوز على فيوتشر ويضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك وفيوتشر التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على مواطنه فيوتشر بنتيجة 2-1 على استاد السلام، بعد تأخره بهدف.

سجل هدف فيوتشر، علي ياسر في الدقيقة 35.

سجل هدف الزمالك الأول، حمزة المثلوثي في الدقيقة 45+4.

سجل هدف الزمالك الثاني، زيزو في الدقيقة 88.

ويضع الزمالك قدما في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 7 إبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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