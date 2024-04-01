"لحسم التأهل".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الزمالك على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد التأخر بهدف أمام فيوتشر استطاع المثلوثي معادلة النتيجة في الدقيقة 45+4، وسجل زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في إياب كأس الكونفدرالية

ويلاقي الزمالك مواطنه مودرن فيوتشر، يوم الأحد 7 إبريل 2024، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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