تامر مصطفى: واجهنا فريق لديه خبرات كبيرة.. وكان من الممكن عدم احتساب ركلة جزاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تامر مصطفى، عن الخسارة أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال تامر في المؤتمر الصحفي: مستوى لاعبي فيوتشر اليوم لم يرضٍ طموحنا وكنا قادرين على تقديم مستوى أفضل، وواجهنا فريق لديه خبرات كبيرة، وأيضا التوفيق لم يكن حليفنا ولدينا مباراة أخرى في استاد القاهرة سنحاول التعويض".

وأضاف: "نتيجة التعادل بالنسبالي كانت مرضية وكنت أعمل على عدم استقبال أهداف، خاصة وأن الهدفين الذين دخلوا مرمانا هدايا من اللاعبين وأخطاء من تمركز لاعبينا، وكنت أرى أن ركلة جزاء الزمالك كان من الممكن عدم احتسابها".

وأتم المدرب المصري: "لا أريد إعطاء المباراة أكبر من حجمها، واراها شوط أول وهناك شوط آخر يوم الأحد المقبل، وسوف نركز عليه من أجل التعويض".

ويلاقي الزمالك مواطنه مودرن فيوتشر، يوم الأحد 7 إبريل 2024، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة يوسف أوباما

صراع صلاح وهالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز