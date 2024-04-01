صلاح يقلب الطاولة على برايتون

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أمام ضيفه برايتون، إلى انتصار ثمين ومستحق 2 / 1 أمس في المرحلة الـ30 للمسابقة.
وتقدم برايتون بهدف مباغت حمل توقيع داني ويلبك في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، قبل أن يسهم صلاح بتسجيل هدف التعادل لليفربول، الذي أحرزه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 27.
وتقمص صلاح دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 65.
وبات هذا هو الهدف التاسع لصلاح خلال 15 مباراة لعبها ضد برايتون، ليعزز صدارته لقائمة هدافي ليفربول التاريخيين في لقاءات الفريقين.
وصنع (الفرعون المصري) هدفا آخر للويس دياز في الدقيقة 71، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بسبب سقوط الجناح الكولومبي في مصيدة التسلل.
بهذا الانتصار، أنهى ليفربول لعنة برايتون، الذي عجز الفريق الأحمر عن التغلب عليه خلال لقاءات الفريقين الأربعة الأخيرة بمختلف المسابقات.
وبات هذا هو الفوز الأول لليفربول على برايتون منذ 12 مارس 2022، عندما فاز 2 / صفر على برايتون في ملعب (فالمر) بالدوري الإنجليزي.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بتعادله 1 / 1 مع مانشستر سيتي، إلى 67 نقطة، لينفرد بالصدارة مؤقتا.
في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 42 نقطة في المركز التاسع.
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