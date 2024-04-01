أتليتكو مدريد يتطلع إلى مصالحة جماهيره على حساب فياريال في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يتطلع فريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره على حساب نظيره نادي فياريال، بعد الاخفاق بالجولة الماضية ببطولة الدوري الاسباني.



وعلى الجانب الآخر، يأمل فياريال تحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإسباني عندما يستأنف مشواره على أرضه ضد أتلتيكو مدريد الجريح.

ويدخل فريق الغواصة الصفراء مباراة اليوم بعد الفوز (1-0) على فالنسيا الذي ارتقى به إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تعرض أتلتيكو لهزيمة (3-0) على أرضه أمام برشلونة في آخر مرة، جعلته يفقد مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى ويتراجع إلى المركز الخامس.



وفي المواجهات المباشرة، حقق فريق العاصمة فوزا (3-1) على فياريال في مباراة الذهاب في وقت سابق من هذا الموسم، لكن الفريقين تقاسما النقاط بالتعادل (2-2) عندما التقيا على هذا الملعب الموسم الماضي.

