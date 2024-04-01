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موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعداداته لخوض مباراة العودة امام مودرن فيوتشر في دور الـ 8 من الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد وضع قدما في نصف النهائي بعد فوزه في الذهاب بنتيجة 2-1 على مضيفه مودرن فيوتشر على ملعب ستاد السلام

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام فيوتشر

ويستضيف  استاد القاهرة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد الموافق 7 إبريل في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة

ويبحث الزمالك عن ثاني ألقابه في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز بها  لأول مرة في تاريخه في عام 2019 بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي في المشهد الختامي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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