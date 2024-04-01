هل خالف جمال علام اللوائح بالإفصاح عن عينة رمضان صبحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إيجابية عينة منشطات رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، وقال عبر إذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وسيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".

ورد نادي بيراميدز على تصريحات جمال علام، في بيان رسمي، أبدى فيه هاني سعيد المدير الرياضي في النادي، استغرابه واندهاشه من التصريحات غير المسئولة وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، حسبما ذكر.

وأشار البيان إلى أن رمضان صبحي أبلغ سعيد، برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جمال علام، على المستويين الدولي والمحلي.

وفي الوقت ذاته، تحمي المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات لاعبي كرة القدم، وتنص المادة رقم 14.15 من قانون "حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية" على: "لا يجوز للمنظمات المتلقية، الكشف عن هذه المعلومات خارج نطاق الأشخاص الذين يحتاجون إلى المعرفة (والتي تشمل الموظفين المناسبين في اللجنة الأولمبية الوطنية المعنية، والاتحاد الوطني، وفريق الرياضة الجماعية)، حتى تعلن منظمة مكافحة المنشطات النتائج، بالإفصاح العام أو فشل في تقديم الإفصاح العام كما هو مذكور في المادة 14.3".

وأضافت المادة ذاتها: "ويجب على منظمة مكافحة المنشطات توفير، في قواعدها الخاصة بمكافحة المنشطات، إجراءات لحماية المعلومات السرية وللتحقيق والتأديب في الكشف غير المناسب عن المعلومات السرية من قبل أي موظف أو وكيل في المنظمة".

وبهذا يكون خالف جمال علام اللوائح بالإفصاح عن عينة رمضان صبحي، وفقا للوائح التي تشير إلى أنه لا يجب الكشف عن هذه المعلومات.

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