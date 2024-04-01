وزير الرياضة يناقش الإجراءات لعدد من الاتحادات الرياضية البارالمبية تحت التأسيس

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم مع ممثلي عدد من الاتحادات الرياضية البارالمبية التي مازالت تحت التأسيس، ومنهم اتحاد رفع الأثقال البارالمبي برئاسة الاستاذ إبراهيم أمين، واتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور حمدي عبد الرحيم، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لدمج هذه الاتحادات بشكل كامل في المنظومة الرياضية المصرية، وذلك من خلال لجنة الاشهار بوزارة الشباب والرياضة

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة استكمال جميع متطلبات التأسيس القانونية والإدارية للاتحادات، مشيراً إلى العمل على دعم الأنشطة الرياضية لتلك الاتحادات عقب اشهارها، بما في ذلك تنظيم البطولات والمسابقات، وإيفاد الفرق للمشاركة في المحافل الدولية.

أعرب ممثلو الاتحادات عن شكرهم وتقديرهم لدعم الوزارة، مؤكدين على التزامهم بتطبيق جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ، وتعزيز دورها في تنمية الرياضة المصرية.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للإتحادات النوعية.