ارتفاع عدد منتخبات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة إلى 21 منتخبا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري بالقاهرة، إلى 21 منتخبا.

وجاءت أسماء المنتخبات التي أكدت المشاركة حتى الآن كالتالي:

بنين، كاب فيردي، أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الجابون، غينيا، غينيا بيساو، مورشيوس، المغرب، النيجر، رواندا، توجو، تونس، الجزائر، تنزانيا، زامبيا، بالإضافة لمنتخب مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

من جانبه قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك قدرات لا حصر لها، وأن الجميع على قلب رجل واحد والهدف هو تنظيم البطولة بشكل مميز يتماشي وقدرات مصر في استضافة أكبر الأحداث العالمية.

وكشف رئيس الاتحاد المصري عن وجود تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وأيضا اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، من أجل تذليل كافة العقبات وإخراج البطولة بشكل مميز.

وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية محققا 9 ميداليات، بعناصر منتخب الشباب والناشئين، وهو ما يعد إنجازا لاتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي.

وشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة في البطولات الدولية المؤهلة للأولمبياد.