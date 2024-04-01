تصريح مثير من جوارديولا عن ليفربول بعد تعثر السيتي أمام أرسنال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن الفريق الأقرب لحصد لقب البريميرليج هذا الموسم.

وتعثر مانشستر سيتي بالتعادل سلبيًا أمام أرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ30، فيما حقق ليفربول الفوز على برايتون بهدفين لهدف، ضمن مباريات نفس الجولة.

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وقال جوارديولا في تصريحاته لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): “ليفربول هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يليه أرسنال ثم مانشستر سيتي”.

وأضاف: “تركيزنا حاليًا على مباراة أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا، لقد كنا الأقرب للفوز بالبريميرليج ونحن في الصدارة والأمر لم يعد بأيدينا الآن”.

وأكمل: “أقدر ما فعله لاعبو فريقي في مباراة أرسنال، كان بإمكاننا أن نحقق المزيد لكنني راض، وقلت للاعبي فريق ألا يحزنوا، كما أنه يجب تقدير المجهود الذي قام به لاعبو أرسنال”.

واختتم:” لقد ضغطنا بقوة أما دفاع متكتل، وأرسنال قدم مباراة استثنائية بعمل فني مميز وأداء جيد للغاية من اللاعبين”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.