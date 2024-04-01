"شوبير أنقذهم من فضيحة".. تعليق ناري من رضا عبدالعال على أداء الأهلي ورسالة لكولر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الأهلي السابق، على تحقيق الفريق الأول للنادي الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني، يوم الجمعة الماضية، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "كولر متحججش قبل الماتش وقال أن اللاعبين الدوليين عندهم إجهاد، عشان كدا نجح في تحقيق الفوز، رغم أنه لعب بأقل مجهود أمام فريق مش وحش".

أضاف: "المباراة ما كنش فيها خطط ولا فنيات، هو لعب بالروح وعلى قدرة المنافس، خاصة وأنه نجح في إحراز الهدف من الفرصة الوحيدة التي أتيحت للفريق في المباراة".

أكمل: "مع نزول أفشة ورضا سليم، ظهر الأهلي بشكل منظم بشكل أفضل واختلف الأداء بشكل كبير، وكان على كولر التحرك مبكرا في التغييرات، خاصة وأن المنافس مش سهل وعلى ملعبه، وكان ممكن تتغير الأمور في حال تسجيله أهداف".

وأتم تصريحاته: "مصطفى شوبير بطل، ده أنقذ الأهلي من فضيحة، وتصدى لأربعة انفرادات، لو دخلوا كانت هتبقى كارثة، ومستغرب من أداء محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة رغم أنهم ثنائي دولي".

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