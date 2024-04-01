"رفاق صلاح الأقرب".. جوارديولا يكشف فرص مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أوضح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريق ليفربول هو المرشح الأول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "ليفربول صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهو المرشح الأول للفوز باللقب، وفريق أرسنال المرشح الثاني للفوز ونحن الثالث، والأمر ليس في أيدينا في الوقت الحالي".

وأضاف: "كنا مرشحين للقب عندما كنا في صدارة ترتيب المسابقة، ولكن الأمر لم يصبح كذلك الآن، وكل تركيزنا في الوقت الحالي على مواجهة أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا".

وتابع: "أرسنال قدم مباراة كبيرة واستثنائية أمامنا وأداء فني مميز، ولكني أقدر أيضاً ما قدمه لاعبي فريقي أمام الدفاع المتكتل".

واختتم: "كان بإمكاننا أن نحقق نتيجة أفضل من ذلك ولكني راض عن الأداء، ويجب تقدير الجهد والأداء المبذول من أرسنال، وأبلغت لاعبي فريقي أنه لا بد ألا يحزنوا".

وكان مانشستر سيتي تعادل سلبياً أمام أرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في إطار منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، من 29 مباراة خاضهم بالمسابقة.