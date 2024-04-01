"الموضوع أصبح متعباً".. إنريكي يرفض التعليق على قراره باستبدال مبابي أمام مارسيليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

رفض الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قراره باستبدال كليان مبابي لاعب الفريق في مباراة أولمبيك مارسيليا أمس بالدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها شبكة "أمازون برايم": "الموضوع أصبح متعباً للغاية، السؤال في نفس الأمر كل أسبوع، وكما قلت من قبل أنا المدرب وأتخذ القرارات بشكل يومي، ولا أحد يفهم أسباب قراري باستخراج مبابي".

وأضاف: "سأفعل ذلك كل أسبوع حتى آخر يوم لي في الفريق، وأحاول دائماً الحصول على الحل الأمثل".

ويذكر أن مبابي ظهر عليه علامات عدم الرضا، عند استبداله أمس في الدقيقة 65 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع فريقه أمام فريق أولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، على حساب أولمبيك مارسيليا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الفرنسي.