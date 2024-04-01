"ليس منوطاً ونريد وقت كاف".. الأهلي يعلن موقفه من إقامة مباراتي القمة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين بشكل رسمي، موقفه بشأن إقامة مباراتي القمة أمام الزمالك بالدوري المصري، داخل المملكة العربية السعودية.

وذكر النادي الأهلي في بيان قام بنشره عبر الموقع الرسمي للنادي: "قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم، إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالدوري المصري، بالمملكة العربية السعودية".

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: "بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات".

وأضاف: "هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة المصرية بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام، فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك".

وتابع: "مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقاً".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم 15 أبريل المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ويذكر أن لقاء كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، أقيم داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.