"تعويض الضرر".. خطابان من الأهلي لاتحاد الكرة وفيفا بسبب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - يجهز النادي الأهلي خطابا من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن تحمل تكاليف إصابة إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور للإصابة، بخلع في الكتف، خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة الودية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي في إطار الأجندة الدولية.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن النادي الأهلي سيطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحمل تكاليف راتب إمام عاشور خلال فترة الإصابة التي يعاني منها حاليا.

وأكمل المصدر، أن الجهاز الطبي للفريق الأحمر، يجهز التقرير الطبي الخاص باللاعب، مع صورة من عقده، حتى يتم الموافقة على طلب الأهلي بتحمل التكاليف كاملة الخاصة باللاعب.

وأتم المصدر، أن النادي الأهلي، سيخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا، من أجل تحمل تكاليف علاج وتأهيل إمام عاشور مثلما حدث مع محمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة هو الآخر خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.