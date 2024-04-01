الأول بارك والجوهرة المشعة بالسعودية يقتربان من استضافة مواجهتي القمة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض من استضافة مواجهة الدور الأول بين النادي الاهلي والزمالك لحساب منافسات الدوري الممتاز على أن يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة لقاء الدور الثاني المقرر إقامته 25 من يونيو المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية، جاء نصه كالتالي:( بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك .. مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا.