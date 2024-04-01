إنتر ميلان يحقق فوزا سهلا على إمبولي ويقترب من حسم لقب الكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق إنتر ميلان فوزا سهلا على نظيره فريق إمبولي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب جيوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

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سجل هدف الإنتر الاول فيديريكو ديماركو في الدقيقة السادسة ثم أضاف سانشيز النتيجة للنيرتزوري بالدقيقة 81 ، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 .



وبهذة النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 79 بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن أقرب منافس ميلان 65، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر



تشكيل إنتر ميلان في مباراة اليوم ..

أوديرو ، بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دارميان، باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، لاوتارو مارتينيز