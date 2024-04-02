فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا لـ للجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل محمد صلاح على شارة الكابتن، وتم تعيين إيرلينج هالاند مين نائبا له.

وشهد التشكيل المثالي للجولة تواجد ثلاث لاعبين من أرسنال وليفربول، اللذان يواجهان لوتون تاون وشيفيلد يونايتد.

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 4.2 مليون جنيه إسترليني

بتكلفة تبلغ 4.2 مليون جنيه إسترليني فقط في فانتازي، يمكن لحارس مرمى نيوكاسل يونايتد أن يقدم قيمة كبيرة على أرضه أمام إيفرتون، حيث سجل التوفيز هدفين فقط خارج ملعبه خلال آخر سبع مباريات.

جابرييل (آرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

هدفان وتمريرة حاسمة وخمس شباك نظيفة خلال آخر تسع مباريات له يسلط الضوء على الإمكانات الشاملة لقلب الدفاع على أرضه أمام لوتون.

أنطوني روبنسون (فولهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يمكن لمدافع فولهام تحقيق الكثير من النقاط في لقاء آخر مع نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء، حيث حصل روبنسون على إحدى شباكه النظيفة السبع هذا الموسم ضد مضيفيه في الجولة 15 من الدوري، وقدم أيضًا ستة تمريرات حاسمة.

كونور برادلي (ليفربول) 4.2 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الظهير الأيمن بتهديد هجومي قوي في مباراته على أرضه قبل مواجهة شيفيلد يونايتد، وفي آخر ست مباريات له، تمريرات برادلي الـ13 المفتاحية تحتل المركز الثاني في مركزه بفانتازي، وتسديداته الست داخل منطقة الجزاء هي أكثر من أي مدافع آخر للريدز.

محمد صلاح (ليفربول) 13.3 مليون جنيه إسترليني

تُظهر إحصائياته الجناح المصري في فوز ليفربول بالجولة الماضية على برايتون سبب كونه منافسًا كبيرًا على شارة القيادة ضد شيفيلد يونايتد.

سون هيونج مين (توتنهام) 10.1 مليون جنيه إسترليني

عدد نقاط الجناح الكوري الجنوبي "10" ضد لوتون تاون في الجولة الماضية هي الحصيلة الثامنة لنجم توتنهام هذا الموسم، وخمسة منها تم تحقيقها في المباريات خارج أرضه، مما يسلط الضوء على فرص سون كمنافس على شارة الكابتن ضد وست هام يونايتد.

بوكايو ساكا (آرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الجناح الإنجليزي بسجل نقاط قوي ضد الأندية الصاعدة هذا الموسم، حيث حقق مكاسب هجومية في جميع المباريات الخمس المماثلة، وجمع ساكا خلال تلك المواجهات 38 نقطة، وسجل هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة.

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

إذا كنت تتطلع إلى مضاعفة هجوم ليفربول، فإن مستوى الكولومبي على أرضه يشير إلى أنه خيار أفضل من داروين نونيز، ويمتلك دياز 40 نقطة خلال مبارياته السابقة في خمس مباريات على ملعب أنفيلد.

كاي هافرتز (آرسنال) 7.2 مليون جنيه إسترليني

يستضيف هافرتز فريق لوتون الذي استقبل عددًا أكبر من الأهداف والتسديدات داخل منطقة الجزاء وفرصًا خطيرة في المباريات خارج أرضه أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.3 مليون جنيه إسترليني

يمكن لزيارة أستون فيلا أن تسمح لنجم مانشستر سيتي للعودة إلى تسجيل الأهداف، وفي مباريات الدوري الإنجليزي، تسديدات هالاند الـ50 داخل منطقة الجزاء هي أكثر من أي لاعب آخر في الفانتازي.

رودريجو مونيز (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

يزور فريق فولهام البرازيلي نظيره نوتنجهام فورست بعد تسجيله ثمانية أهداف وتمريرة حاسمة في آخر ثماني مباريات، ومنذ حصوله على دور مكان أساسي في الفريق بالجولة 23، أصبح مونيز اللاعب الأكثر تسجيلاً في فانتازي برصيد 63 نقطة.