فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 31، للعبة فانتازي وFantasy Challenge، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات غدا الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

داروين نونيز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يكون المهاجم الأوروجوياني اختيارًا شائعًا للغاية في لعبة فانتازي تشالنج للجولة 31.

ويربح المدربين نقاطًا مضاعفة من المهاجمين في هذه الجولة من المباريات في FPL Challenge، مما يعني أنه يمكنك جمع نقاط الكابتن بشكل فعال إذا اخترت خطًا أماميًا مكونًا من ثلاثة لاعبين ومنحت أحدهم أيضًا شارة القيادة.

ومباراة على أرضه ضد شيفيلد يونايتد تمنح داروين الفرصة للعودة لتحقيق النقاط بعد الإخفاق أمام برايتون.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.7 مليون جنيه إسترليني

يستضيف المهاجم السويدي نظيره إيفرتون على خلفية أفضل عدد نقاط له هذا الموسم وهي 15 نقطة.

وساعدت ركلتي الجزاء اللتين سجلهما إيزاك وتمريرة حاسمة، فريق الماكبايس في تحقيق الفوز بنتيجة 4-3 على وست هام يونايتد يوم السبت الماضي.

وكان مستوى السويدي في سانت جيمس بارك مثيرًا للإعجاب مؤخرًا، حيث سجل ستة أهداف وتمريرة حاسمة خلال آخر ست مباريات على أرضه.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن آفاق الفرنسي في فانتازي من الممكن أن تتغير مع وصول أوليفر جلاسنر كمدرب لكريستال بالاس، قبل مواجهة بورنموث.

ورفع هدف ماتيتا ضد نوتنجهام فورست في الجولة الماضية رصيده إلى ثلاثة أهداف و25 نقطة في مبارياته الأربع تحت قيادة المدرب النمساوي.

مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست) 5.7 مليون جنيه إسترليني

عزز صانع الألعاب الإنجليزي مكانته قبل مواجهة فولهام على أرضه.

وساهم وايت في الأهداف مرتين متتاليتين للمرة الثانية فقط هذا الموسم، حيث قدم تمريرة حاسمة وسبع نقاط ضد كل من لوتون وكريستال بالاس خلال آخر أسبوعين من الدوري.

برينان جونسون (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

يسعى لاعب خط وسط توتنهام إلى العودة للتشكيل الأساسي بعد مشاركته كبديل في مباراة لوتون.

وقدم جونسون تمريراته الحاسمة الثامنة والتاسعة هذا الموسم ليقود توتنهام للفوز 2-1 يوم السبت، قبل مواجهة وست هام يونايتد.

وأدى هذا العرض إلى رفع رصيد التوقيع الصيفي إلى هدف واحد وأربع تمريرات حاسمة و25 نقطة خلال آخر أربع مباريات لتوتنهام.