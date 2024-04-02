نصف مليون دولار تغري الأهلي لخوض القمة بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يحصد النادي الأهلي مبلغ مالي كبير نظيره خوض مباراتي القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز في السعودية.

وكشف مصدر بالاهلي ل بوابة الخليج 365 عن حصول النادي على مبلغ مالي ضخم قيمته نصف مليون دولار بعد الموافقة على خوض المباراتين في السعودية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي وافق على مقترح رابطة الأندية بإقامة القمة في السعودية، بشرط توفير الوقت الكافي قيل استعدادات الفريق لمبارياته الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم الإثنين إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز في المملكة العربية السعودية.

وجاء نص الخطاب كالتالي: ( بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيـد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك".

وأضاف الخطاب:" مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها ومخاطبتكم بها لاحقا

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.

وفشلت محاولات إدارة الأهلي في زيادة أعداد الجماهير المقرر حضورها لقاء سيمبا إلى 50 ألف مشجع بدلاً من 30 ألف مشجع فقط.