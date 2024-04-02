اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة الشحات والشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مسئولي الجبلاية قاموا بإجراء اتصالات مع لجنة الانضباط للبت في موضوع شكوى النادي الأهلي ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد لجوئه للقضاء المدني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "سيكون هناك أخبار قريبًا في هذا الموضوع لحل الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة مع لجنة الانضباط لحسم تلك المشكلة".

وأضاف: "لن نستبق الأحداث، وسنمنح المستشار محمد شيرين ولجنة الانضباط حرية إصدار القرار المناسب، ولدينا إصرار على تطبيق كل القرارات التي تصدر من كل اللجان المتواجدة مع اتحاد الكرة".

وواصل: "سننتظر قرار لجنة الانضباط، وسنتابع آلية تنفيذه من عدمه، وأي قرار يصدر يكون إجباريًا".

وأكمل: "تحدثت مع جمال علام اليوم، وأبلغني بإرسال استعجال للحكم البرازيلي الذي أدار نهائي الكأس في السعودية من أجل الحصول على تقرير المباراة، وحتى الآن لم يصلنا أي تقارير، وحال وصوله سيكون هناك قرارات انضباطية بعد دراسة كافة الأمور مع تقرير المراقب".

وزاد: "في حالة عدم وجود تقرير للحكم، سيتم الاكتفاء بتقرير المراقب، وبالتأكيد لجنة المسابقات سيكون لها دور في هذا الأمر حال عدم وصول التقرير".