أتليتيكو مدريد يتخطى فياريال بصعوبة ويخطف المركز الرابع

المنامة - ياسر ابراهيم - نجح أتليتيكو مدريد بتخطي مستضيفه فياريال 2-1 في ختام الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل للفائز البلجيكي أكسيل فيتسل 9 وساؤول نيغويز 87، فيما سجل للغواصات الصفراء النرويجي ألكسندر سورلوث 51.

وصار رصيد الروخي بلانكوس 58 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 38 في المركز العاشر.

وسجل ساؤول هدفه الأول في الدوري الإسباني منذ 24 مايو 2023 ضد إسبانيول، منهياً بذلك سلسلة من 30 مباراة متتالية دون تسجيل أهداف في المسابقة.

كما حقق أتليتيكو مدريد فوزه الأول خارج أرضه في جميع المسابقات منذ يناير 2024 ضد غرناطة (1-0).

بدوره تكبد فياريال أول هزيمة له في الدوري الإسباني منذ يناير 2024 أمام لاس بالماس (0-3).

