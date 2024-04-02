فانتازي.. أبرز النصائح للجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، بمباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، وفولهام ضد نوتنجهام فورست، بالإضافة إلى بورنموث ضد كريستال بالاس.

وفي مباراة نيوكاسل وإيفرتون، ومع غياب جوردون بسبب الطرد في الجولة الماضية، من المتوقع مشاركة بارنيز بشكل أساسي الذي سجل هدفين في مرمى وست هام بالجولة الماضية.

بالإضافة إلى المهاجم السويدي إيزاك الذي يدخل مباراة إيفرتون بعد تسجيله 4 أهداف وتمريرة حاسمة خلال آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي.

ومن أهم اللاعبين من مباراة فولهام ونوتنجهام، هو المهاجم البرتغالي مونيز الذي سجل 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال آخر ثماني مباريات، وكريس وود الذي يمتلكه 1.1 من مدربي فانتازي فقط، عقب تسجيله هدفين في آخر مبارتين.

ومن جانب آخر، يعد سولانكي من أبرز المرشحين لتحقيق الكثير من النقاط ضد كريستال، بعد عودته للتسجيل ضد لوتون وإيفرتون، بجانب الثنائي المميز جترو بوين ومحمد قدوس اللذان يواجهان المتألق سون هيونج مين.

وكالعادة يجب التركيز مع أي فريق كبير يواجه لوتون تاون، والثنائي ساكا وأوديجارد الأهم لأرسنال في هذه الجولة، والتأكيد على أهمية مليكه محمد صلاح الذي يواجه أسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي "شيفيلد يونايتد".

لمشاهدة نصائح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي تابع الفيديو التالي: