فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 31 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح موقع "ALLABOUTFPL" المتخصص في فانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 31، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات اليوم الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

ريان آيت نوري (4.6 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 2.7 من مدربي فانتازي.

يقدم المدافع الجزائري مستويات جيدة قبل مواجهة بيرنلي خارج الأرض.

وخلال آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل نوري هدف وقدم تمريرتين حاسمتين، بجانب الخروج بشباكه نظيفة في مواجهتين.

وفي آخر مباراة ضد الفيلا صنع 3 فرص خطيرة، ولديه جولة مزدوجة في الأسبوع 34 ضد أرسنال وبورنموث على أرضه.

هارفي بارنز (6.2 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 1.1 من مدربي فانتازي

من المتوقع أن يشارك هارفي بارنز كأساسي في المباراة المقبلة ضد إيفرتون بعد طرد جوردون في الجولة الماضية.

وبعد نزوله في مباراة وست هام كبديل، سجل بارنيز هدفين خلال 23 دقيقة فقط، ليقود نيوكاسل للفوز على الهامرز بنتيجة 4-3، في الجولة 30.

أليكسيس ماك أليستر (5.8 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 3.8 من مدربي فانتازي

من المهم التركيز على لاعبي ليفربول الذين يواجهون أسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي "شيفيلد يونايتد".

وخط الوسط الأرجنتيني من أهم اللاعبين ذوي ملكية منخفضة في ليفربول.

كاي هافرتز (7.2 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 3.5 من مدربي فانتازي

يلاقي خط الوسط الألماني فريق من أسوأ 3 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز "لوتون تاون".

وسجل هافرتز 4 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة خلال آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يزيد من جاذبيته بالجولة المقبلة.

كريس وود ( 4.8 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 1.1 من مدربي فانتازي

يقدم المهاجم النيوزيلندي مستويات جيدة خلال المباريات الأخيرة، قبل مواجهة فولهام على أرضه.

وسجل كريس وود هدفين في آخر مبارتين، وحقق 17 نقطة خلال نفس الفترة.

لمشاهدة نصائح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي تابع الفيديو التالي: