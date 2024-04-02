الاتحاد الألماني يغيّر رقماً في قميص المنتخب خوفاً من "النازية"

الرياص - اسماء السيد - برلين : أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الاثنين أنه سيغيّر الخط المستخدم على قمصان المنتخب الوطني بعد تشبيه الرقم 4 بشعار قوات الأمن الخاصة النازية.

وقال الاتحاد في بيان "يقوم الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتدقيق على الأرقام من 0 إلى 9، ثمّ يقدّم الأرقام من 1 إلى 26 إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)".

وأضاف "لم يرَ الطرفان أي تشابهٍ للأرقام من الرمز النازي خلال عملية التصنيع".

وتابع "بالتعاون مع شريكنا 11 تيم سبورت، سنعمل على تصميم بديل للرقم 4 وننسّق مع ويفا".

وأزالت شركة "أديداس" المصنعة للمعدات والألبسة الرياضية والتي ترعى المنتخب الألماني خاصيّة اختيار رقم خاص للقميص من موقعها ظهر الاثنين، وفقاً لصحيفة "بيلد".

رقم 44 وجدل النازية

وكانت القمصان التي تحمل الرقم 44 محور الجدل، إذ اعتبر أن الرقم يُشبه كثيراً شعار قوات الأمن الخاصة النازية، وتم التوقّف عن تسليم القمصان التي طُلبت وتحمل هذا الرقم، وفقاً لبيلد.

وارتدى لاعبو "دي مانشافت" القمصان الجديدة في مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا، ضمن إطار الاستعداد لاستضافة كأس أوروبا بين 14 حزيران (يونيو) و14 تموز (يوليو).