رابطة النقاد الرياضيين تختتم دورتها الرمضانية بحضور نقيب الصحفيين

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت رابطة النقاد الرياضيين دورتها الرمضانية لعام 2024، فى حضور العديد من الشخصيات العامة و الرياضيية فى مقدمتهم خالد البلشى نقيب الصحفيين .

وتوج فريق اليوم السابع بكأس البطولة وجائزة المركز الأول، بعد الفوز على فريق الفجر صاحب المركز الثانى، بنتيجة ٢-١ .

وشهد اليوم الختامى للبطولة حضور العديد من الشخصيات الرياضية فى مقدمتهم أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك والمهندس ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز، وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى السابق ومحمد الجارحى عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين .

ويتقدم المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين بالشكر لرعاة الدورة الرمضانية ممثلين فى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

كما تقدم مكتب الرابطة بالشكر للمهندس ممدوح عيد علي دعمه للرابطة

كما تقدم المكتب التنفيذى بالشكر لمجلس ادارة مركز شباب الجزيرة على حسن الاستقبال طوال ايام الدورة .

كما يشكر المكتب التنفيذي الزملاء باللجنة المشرفة على الدورة و هم محمد باهي و محمد فاروق هندي و محمد ترك و أحمد محمدي و عادل عزام و محمود الشيخ .

وتأسف المكتب التنفيذى للتصرف غير المسئول الذى قام به مسؤولو فاركو بنشر أخبار جانبها الصواب بشأن رعايتهم لدورة رابطة النقاد الرياضيين فى نسختها الحالية .