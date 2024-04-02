كيف يفكر لويس أنريكي في مفاجأة برشلونة قبل مواجهتي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - على الرغم من تأكيد لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على انه لا يفكر في التوقيت الحالي في مباراتي برشلونة في الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوربا الا ان الصحف الفرنسية كشفت ان المدير الفني الأسباني يعد العدة في التوقيت الحالي لمفاجأة فريق برشلونة الأسباني بعدة مفاجأت تكتيكية داخل الملعب .

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان الاسباني لويس انريكي اشرك المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي في مركز لاعب الوسط بدلا من مشاركته كجناح في مباراة باريس سان جيرمان امام أوليمبيك مارسيليا والتي أنتهت بفوز الفريق العاصمي بهدفين مقابل لاشىء مثلما اعتاد عثمان ديمبلي وهي ما أعتبرته الصحيفة الفرنسية بداية الخداع التكتيكي الذي ينوي لويس انريكي اتباعه قبل مواجهة البارسا .

وفي تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية اكد لويس انريكي انه لا يشغله الامر كثيرا حاليا بمباراة برشلونة مشيرا الى انه عندما أشرك عثمان ديمبلي في مركز لاعب الوسط فأنه بكل تأكيد يرغب في وجود عنصر من عناصر المفاجأة في فريقه .

وقال لويس انريكي : لن اتحدث كثيرا في هذا الامر لكني من المدربين الذين يعتمدون كثيرا على عنصر المفاجأة في تشكيلاتهم للمباريات واعتقد انها تكون حاسمة في مثل تلك المباريات بين فريقين كبيرين فعندما ترى أمبابي وديمبلي و راموس و لي ولا تعرف اماكنهم في الملعب على وجه التحديد فهذا بكل تأكيد سيسبب ارتباك . علينا ان نكون غير متوقعين سواء تكتيكيا او حتى فنيا داخل الملعب .

وأضاف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان : برشلونة فريق كبير ولديه لاعبون رائعةن و الفوز بمثل هذه المواجهة سيكون من خلال بعض الامور الدقيقة لكني لا احب الحديث عنها الان ولا ارى ان اتحدث عنها اعلاميا .