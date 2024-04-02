شباب ورياضة الإسكندرية تكثف نشاطها للاهتمام بأبناء بشاير الخير

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة‏ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024 من خلال "إدارة الطلائع" عدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير ضمن برنامج مشروع بشاير الخير.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وفي إطار توجيهات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبناء مشروع بشاير الخير و تقديم كافه الأنشطة لهم لتنمية القدرات الإبداعية الفكرية والرياضية.

وتضمنت نشاط كشفى لتعريف الاتجاهات والزمن من خلال اشعة الشمس استفاد منه ما يقرب من 45 طالب وطالبة من أبناء بشاير الخير وذلك بمدرسة" محمد محمود حربى الابتدائية "

وأكدت صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أننا نولي اهتمام خاص لابناء بشاير الخير ونبذل اقصي جهد لشغل اوقات الفراغ بكل ماهو مفيد وتسعي مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية لتقديم كافه الانشطه في كافه المجالات لابناء هذا المشروع الذي يعد احد اهم انجازات الدوله المصريه

ويعد مشروع بشاير الخير هو الحل جذري للقضاء علي لمشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الأسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط.

هذا التفكير المطول تمثل في مشروع بشاير الخير، الذي يُعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم .

من ناحية أخرى وفي اطار متابعة عوامل الامن والسلامه مستمره على مراكز عروس البحر المتوسط (النظافه والتعقيم والصيانه والاهتمام بمداخل المنشات الشبابية والرياضي بفرع شرق بمركز شباب سموحة والسيوف و الضاهرية وابيس2 وفي اطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشبابوالرياضة، بتشكيل غرفه عمليات (ممثله فى مكتب الازمات والكوارث والحد من المخاطر)لمتابعه ماقد يحدث داخل الهيئات الشباببية شكلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية غرفه عمليات للمديريه تتضمن كلا من ومسئولى مكتب الازمات والكوارث ومديرى الادارات وفروع الشباب وإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر من أهم تخصصاتها "الأزمات التي تواجه الشباب، ودور العمليات النفسية في إدارة الأزمات، المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، دور الإعلام في التقليل والحد من الشائعات والأخبار المضللة خلال فترة الأزمات، والمخاطر التي تواجه المؤسسات الرياضية".

لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية، وفى ظل المتابعة المستمرة تتوالى متابعة مراكز الشباب للوقوف على آخر المستجدات وما الت إليه الاوضاع داخل المراكز وبناءا على تعليمات دكتوره صفاءالشريف وكيل الوزارة مدير المديرية توثيق كل عوامل الامن والسلامة والصيانة والترميم المنشأت الشبابية

