"معملش حاجه مع الأهلي".. نجم الزمالك السابق ينتقد إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، مستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

ويعاني إمام عاشور من الإصابة بخلع في الكتف بالوقت الحالي تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمة الودية.

وقال عفت نصار في تصريحات تلفزيونية": "أرى أن إمام عاشور لم يقدم شيئا حتى الآن مع النادي الأهلي مثلما كان يلعب في الزمالك".

أضاف: "أمام عاشور فهو لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن مع الأهلي رغم إحرازه بعض الأهداف".

وأتم تصريحاته: "الأهلي أفلت من الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، ولا يستحق الفوز على الإطلاق والفريق التنزاني أضاع 9 أهداف في المباراة".

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