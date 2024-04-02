"بالجبة والقفطان".. حكاية تتويج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية واحتفال بعثة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بالأعلام البيضاء بـ"الخطين الحمر"، احتفلت بعثة الأزهر في الكاميرون بتتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الأفريقية، من المدرجات مرتدين الجبة والقفطان، وشارك رجال الأزهر لاعبي الزمالك الاحتفالات من أرضية ملعب المباراة.

ويقدم موقع "الخليج 365"، خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة حكايات تنشر أسبوعيا تتناول الجانب الإنساني لكرة القدم وتفاصيل المباريات الكبرى التي أقيمت في رمضان، وتحمل اسم "مش ماتش كورة".

وتوج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الأفريقية على حساب كانون ياوندي، يوم 10 ديسمبر 2000، الموافق 13 من شهر رمضان الكريم، إذ خاض الأبيض لقاء العودة في الكاميرون وأقيمت المباراة في نهار شهر رمضان، لكن الأبيض كان متقدما في نتيجة الذهاب.

وتمكن الزمالك من الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة 4-1، وسجل الأهداف كلا من حسام عبد المنعم، طارق السعيد، عبدالحميد بسيوني، عبد اللطيف الدوماني، ليخوض الأبيض بأفضلية في لقاء العودة، لكن على غير المتوقع كان الزمالك قريبا من خسارة اللقب.

وفي مباراة الإياب، كانت على صفيح ساخن، وأهدر الأبيض العديد من الفرص، وصمد دفاعه أمام هجمات بطل الكاميرون، حتى الدقيقة 71، سجل كانون ياوندي الهدف الأول في الدقيقة 71، عن طريق تشاميني وجان، وفي الدقيقة 89 سجل كالفين الهدف الثاني، وكان الأبيض على بعد هدف وحيد لخسارة اللقب.

وفي النهاية، تمكن الزمالك من الفوز بلقب كأس الكؤوس، ورفع الكأس في مباراة الإياب بالكاميرون، وحضر هذا اللقاء مئات من مشجعي الأبيض رافعين الأعلام البيضاء، بينهم بعثة الأزهر الشريف في الكاميرون، التي اتجهت إلى أرض الملعب، عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة، توج فيها الزمالك بطلا لآخر فوز مصري ببطولة كأس الكؤوس، التي جرى إلغاؤها واستحداث نظام جديد ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وحقق الزمالك إنجازا آخر من هذا اللقاء، كونه كان على موعد مع التاريخ آنذاك، كأول فريق مصري يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2001، لكن إفلاس الشركة الراعية وقف أمام أبناء القلعة البيضاء وحرمهم من المشاركة في المونديال.

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