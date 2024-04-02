بعد التألق أمام غانا.. جوميز يجهز موتيابا لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الفريق للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام فيوتشر.

ويلتقي الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الجمعة المقبلة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وغاب موتيابا عن مواجهة الزمالك، مساء الأحد الماضي، ضد فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، عقب تأخره في العودة من بلاده، بسبب أزمة في أوراق السفر، بعد المشاركة مع أوغندا في مواجهة غانا بالأجندة الدولية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المدير الفني البرتغالي، يعمل على تجهيز اللاعب الأوغندي للاستفادة منه في المواجهة المقبلة أمام فيوتشر، بعد تألقه في مواجهة منتخب بلاده مع غانا الماضية.

وكان الزمالك تعاقد مع موتيابا خلال شهر يناير الماضي، قادما من من الدوري الأوغندي، وتم قيده تحت السن، كونه يبلغ من العمر 18 عام.

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