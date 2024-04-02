"لم نحسم التأهل".. نجم الزمالك السابق يحذر ويكشف أفضل لاعب بالفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يضمن التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، رغم فوزه ذهابا على مودرن فيوتشر خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

قال حازم إمام في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "لا بد وأن يخوض الأبيض مباراة الإياب بدوافع جديدة لتأكيد التأهل خاصة وأن الفريق لم يظهر بالمستوى المعروف عنه في شوط المباراة الأول أمام فيوتشر، ولكنه تحسن في الشوط الثاني مع التغييرات الفنية التي أجراها البرتغالي جوزيه جوميز".

أضاف: "هدف حمزة المثلوثي في نهاية الشوط الأول جاء في توقيت مثالي في طريق العودة للمباراة وتحقيق الفوز، وعمر جابر يقدم مستويات فنية مميزة منذ الموسم الماضي، ولكن هناك بعض الصفحات على السوشيال ميديا تحاملت عليه في بعض الأوقات، وأرى أنه الأفضل في الزمالك بالموسم الحالي".

وأتم تصريحاته: "جمهور الزمالك له مفعول السحر دائمًا في مساندة فريقه، وأتمنى تواجدهم بأكبر عدد مُمكن في مباراة مودرن فيوتشر بموقعة الإياب لتأكيد التأهل".

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