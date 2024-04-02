"تجهيز ياسر إبراهيم للقمة".. موقف مصابي الأهلي من المباريات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحاول الجهاز الطبي والتأهيلي في النادي الأهلي، تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من المباريات على المستويين المحلي والإفريقي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفلسطيني وسام أبو علي سيبدأ المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات، بداية من اليوم، عقب تعافيه من الإصابة، وسيخضع ياسر إبراهيم إلى أشعة جديدة، ليبدأ المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي والتي تكون بالجري الخفيف ثم التدريب منفردا بالكرة، وتوجد محاولات لتجهيزه لمباراة الزمالك، المقرر لها في منتصف أبريل.

وأضاف: "الشناوي سيبدأ المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وتستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين، يبدأ بعدها التدريب الخفيف بالكرة، إذ يحتاج اللاعب قرابة شهر ليشارك في التدريبات الجماعية".

واختتم المصدر: "ديانج سيخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ويحتاج إلى 10 حتى 15 يوما، لبدء المشاركة التدريجية في التدريبات، وهذا سيكون عقب مواجهة الزمالك، وإمام عاشور خضع لأشعة جديدة خلال الساعات الماضية، وسيتم عرضها على الدكتور أحمد جاب الله اليوم، لتحديد موعد بدء المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي".

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