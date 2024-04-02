مصدر لـ"الخليج 365": لجنة الانضباط تستدعي محمد الشيبي للتحقيق معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، استدعاء لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن أزمته مع الشحات.

وقال المصدر: "لجنة الانضباط أرسلت استدعاء إلى محمد الشيبي للتحقيق معه بخصوص أزمة حسين الشحات، والتحقيق سيكون يوم الخميس المقبل".

وأضاف: "محمد الشيبي سيذهب بالفعل إلى اتحاد الكرة المصري، وسيخضع اللاعب للتحقيق بشكل طبيعي، لكنه مستمر في قضيته ضد الشحات".

ونشبت أزمة بين حسين الشحات والشيبي، في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري 2023، حينها اعتدى الأول على الثاني وصفعه.

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