أرتيتا : دفاع الأرسنال نقطة حاسمة في صراع الفوز بلقب الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يأمل مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الأرسنال الأنجليزي ان يواصل نجوم خط دفاع الأرسنال ادائهم الجيد هذا الموسم خلال المباريات المتبقية للارسنال في الدوري الأنجليزي الممتاز واولها المواجهة الهامة مساء الأربعاء امام فريق لوتون تاون .

وكان فريق الأرسنال قد احتفظ بلقب الدفاع الأقوى حاليا في الدوري الأنجليزي بعد تعادل المدفعجية السلبي امام مانشيستر سيتي مساء الاحد الماضي على ملعب الأتحاد بمدينة مانشيستر محققا المباراة الثانية عشرة له هذا الموسم بالخروج بشباك نظيفة فيما يأتي ليفربول و مانشيستر سيتي في المركز الثاني بتسع مباريات واستقبل الارسنال برصيد 24 هدف في شباكه من 29 مباراة خاضها في الدوري وبات الفريق في المركز الثاني للدوري الأنجليزي وبفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول في صراع شرس بين الثلاثي ليفربول والأرسنال و مانشيستر سيتي - وفقا لترتيبهم الحالي بجدول الدوري الأنجليزي - للفوز باللقب .

وفي تصريحات صحفية اكد مايكل ارتيتا ان الاداء القوي لمدافعي الأرسنال سيكون عامل مهما وحاسما في الفوز بلقب الدوري الأنجليزي مشيدأ بأداء الثنائي ويليم صليبا و و جاكوب كييور وقدرتهم الكبيرة على قيادة دفاع الأرسنال هذا الموسم .

وقال ارتيتا : اعتقد ان دفاعنا سيكون حاسما للفوز بلقب الدوري . لو اردت الفوز ببطولات كبيرة فلابد ان يكون لديك دفاع قوى ومتماسك وقادر على التفوق على مهاجمي الاندية الاخرى .

وأشاد مايكل ارتيتا بويليم صليبا مدافع الارسنال والذي كان الاعب الوحيد في خط الدفاع الذي شارك في مباريات الارسنال الاثني عشر التي خرج فيها بشباك نظيفة الى جانب حصوله على جائزة رجل المباراة في مباراة مانشيستر سيتي الاخيرة وقال ارتيتا : لاشك انه مدافع متميز ورائع ويستحق كل الاشادة لانه يقوم بمثل هذا الاداء في هذا العمر ومع فريق كبير فأعتقد انه يقوم بعمل كبير ولا يجب ايضا ان نتغافل عن دور باقي زملائه بالفريق الذين يبذلون مجهودا كبيرا بشكل جماعي حتى يتمكن من الظهور بهذا المستوى .فحتى تكون جيدا يجب ان يكون زملائك بالفريق على نفس المستوى واعتقد انه محظوظ بتواجد هذه المجموعة من الاعبين من حوله بالفريق .