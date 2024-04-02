الخضري : الأهلي والزمالك وافقان على خوض قمة الدوري بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي أحمد الخضري ان مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك لديه القناعة الكاملة والموافقة على اقامة مواجهتي القمة المقبلتين بالسعودية .

وواصل خلال تصريحات اعلاميه في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء: "نهائي كأس مصر كان رائع تنظيميًا وجماهيريًا، وفوجئت بموافقة الأهلي السريعة على اقامة لقاء القمة في السعودية، ومجلس الزمالك موافق أيضا رغم معارضة جماهير النادي، بسبب بعض الاخطاء التحكيمية التي حدثت في لقاء كأس مصر".

وأكمل: "الجماهير دائما لها منظور مختلف في رؤية تلك الأمور، لكن مجلس إدارة الزمالك لديه قناعة بإقامة المباراة في السعودية، ومشكلة المجلس ينظرون دائما إلى السوشيال ميديا والذي أصبح "البوصلة" بالنسبة لهم".